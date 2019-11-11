مسيرة الراحل علاء علي فى ملاعب الكرة .. الزمالك بداية رحلة الـ 7 أندية...

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جدة - عمرو شويل مسيرة الراحل علاء علي فى ملاعب الكرة
توفى منذ قليل علاء علي، لاعب الزمالك السابق عن عمر يناهز 31 عاما بعد صراع مع المرض الخبيث.
علاء علي ينضم للتليفونات 2012
وانضم علاء علي إلى تليفونات بنى سويف موسم 2012 من الزمالك، ثم انتقل إلى سموحة بعد موسم فى تليفونات بني سويف، حيث لعب موسمين مع الفريق السكندري، لينتقل لفريق طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، ثم المصرى، ويختتم مسيرته فى بتروجت، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى.
علاء علي لعب 158 مباراة بالدوري المصري
ولعب علاء علي 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة كأس مصر بالإضافة إلى مباراتين بدورى أبطال أفريقيا.
نجح علاء علي تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.
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