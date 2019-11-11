شكرا لقرائتكم مسيرة الراحل علاء علي فى ملاعب الكرة .. الزمالك بداية رحلة الـ 7 أندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مسيرة الراحل علاء علي فى ملاعب الكرة توفى منذ قليل علاء علي، لاعب الزمالك السابق عن عمر يناهز 31 عاما بعد صراع مع المرض الخبيث. ويرصد "الخليج 365" مسيرة علاء علي منذ ظهوره فى ناشئى نادى الزمالك، حتى انتقاله لنادي لبتروجت . Advertisements وشارك علاء علي مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول. علاء علي ينضم للتليفونات 2012 وانضم علاء علي إلى تليفونات بنى سويف موسم 2012 من الزمالك، ثم انتقل إلى سموحة بعد موسم فى تليفونات بني سويف، حيث لعب موسمين مع الفريق السكندري، لينتقل لفريق طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، ثم المصرى، ويختتم مسيرته فى بتروجت، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى. علاء علي لعب 158 مباراة بالدوري المصري ولعب علاء علي 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة كأس مصر بالإضافة إلى مباراتين بدورى أبطال أفريقيا. نجح علاء علي تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.

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