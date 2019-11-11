شكرا لقرائتكم أندية مصر تنعى علاء على بعد رحيله المفاجيء صباح اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت حملات النعي من جانب الأندية المصرية للراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق، والذي توفي قبل ساعات بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 31 عاماً.

علاء على بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول، انتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012 ، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

شارك علاء علي فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.