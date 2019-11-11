شكرا لقرائتكم "يا حجازي يا إما بلاش" شعار الأهلي لتدعيم الدفاع في الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر مبكراً التنسيق فيما يخص ملف الصفقات الشتوية مع لجنة التخطيط بالنادي التي يترأسها محسن صالح لتدعيم الفريق بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد رينيه فايلر جلسة مع محسن صالح خلال الساعات القادمة، ستشهد الاستقرار على صفقات النادي الأهلي التي من المنتظر أن يبرمها في الميركاتو الشتوى القادم، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات الفنية الأخري.

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ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي ومساك وفقاً لما أعلنه فايلر في وقت سابق، إلا أن المدرب السويسري أشترط أن يكون المدافع القادم على أعلى مستوى مفضلاً التعاقد مع أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزي أو توجيه الدفة للتعاقد مع مهاجم إضافي وبالتحديد في مركز الجناح الأيسر.