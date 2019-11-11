شكرا لقرائتكم ماذا فعل تريزيجيه والننى قبل الانضمام للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل إلى الاسكندرية الثائى الدولى محمد الننى لاعب بشكتاش التركى ومحمود تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزى للانضمام معسكر المنتخب الوطنى المقام فى برج العرب استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر .

وينضم اللاعبين المحترفين اليوم لمعسر المنتخب الوطنى بعد الانتهاء من ارتباطهم مع انديتهم فى ا لدوريات الاوروبية ، حيث شارك محمود تريزيجيه مع أستون فيلا، و سجل هدفاً في خسارة "الفيلانز" أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2 ، بينما شارك الننى فى فوز بشكتاش بالدوري التركي على دينيزلي سبور بهدف نظيف .

وحرص تريزيجيه والننى فور وصولهم إلى برج العرب على تناول وجبات الغداء فى أحد المطاعم البدوية فى منطقة بحيرة كينج مريوط بجوار فندق الاقامة ببرج العرب