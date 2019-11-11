شكرا لقرائتكم ماذا فعل تريزيجيه والننى قبل الانضمام للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينضم اللاعبين المحترفين اليوم لمعسر المنتخب الوطنى بعد الانتهاء من ارتباطهم مع انديتهم فى ا لدوريات الاوروبية ، حيث شارك محمود تريزيجيه مع أستون فيلا، و سجل هدفاً في خسارة "الفيلانز" أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2 ، بينما شارك الننى فى فوز بشكتاش بالدوري التركي على دينيزلي سبور بهدف نظيف .
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