شكرا لقرائتكم الحكم ينهى مواجهة سيراميكا والزرقا فى الدرجة الثانية بعد 20 دقيقة .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تواجد في المباراة طاقم الحكام المكون من أحمد حمدي من منطقة البحيرة ووائل عاطف من منطقة سوهاج وأحمد توفيق من منطقة البحيرة، ومحمود الاسكندراني مراقب اللقاء من بورسعيد، وكذلك الأمن وسيارات الاسعاف، وكافة الترتيبات، وكذلك فريق سيراميكا كليوباترا وجهازه الفني بكل استعداداته.
كان هيثم شعبان المدير الفني للفريق أعلن تشكيل المباراة الذي جاء كالتالي: محمود شكري وخالد الحسيني ومصطفى صابر ومحمود صقر ومحمد جمال وصاوي مصطفى ومحمد جمعة شيكا ومحمود نبيل وحمادة ناصر ووليد حسن وأحمد حسني.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط بعد الفوز على الداخلية والنصر وبتروجت.
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