شكرا لقرائتكم خالد كامل : سيتم تطبيق اللائحة على لقاء سيراميكا والزرقا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى أنه سيتم تطبيق اللائحة على لقاء سيراميكا كليوباترا والزرقا التى تم إنهائها بعد 20 دقيقة من بدايتها نظرا لعدم تواجد فريق الزرقا حسب اللائحة .

كان من المقرر أن تقام مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا باستاد السويس الجديد فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ، إلا أن الفريق الضيف لم يحضر المباراة بحجة وجود قرار بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى .

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وأضاف كامل أنه سينتظر تقرير حكم المباراة والمسابقات للإطلاع عليها وتطبيق العقوبة اللازمة على الزرقا ومجلس إدارته ، مؤكدا انه لن يرضخ لأى ضغوط مهما كانت الأسباب ، مشيرا أنه يسير طبقا للوائح والقوانين التى تحكم جميع الفرق .

واعترف رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى بأنه أجرى اتصالا هاتفيا بسمير موسى رئيس نادى الزرقا اخبره بتاجيل المباراة ، إلا أنه عاد وقام بالإتصال به ثانية يؤكد له إقامتها فى موعدها بعد الحصول على الموافقات الأمنية وكان وقتها مازال متواجدا فى فندق الإقامة بالسويس ، إلا أن رئيس الزرقا قام بمغادرة محافظة السويس اليوم فى التاسعة والنصف صباحا بناء على رغبته الشخصية دون العودة لأى مسئول .