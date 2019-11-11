شكرا لقرائتكم تشييع جثمان علاء علي من مسجد الكحلاوي بالبساتين عقب صلاة العشاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشييع جثمان علاء علي من مسجد الكحلاوي بالبساتين كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب الزمالك السابق، أن صلاة الجنازة على جثمان علاء على لاعب الفريق الأبيض السابق مساء اليوم الاثنين عقب صلاة العشاء بمسجد الكحلاوى فى البساتين.

قال عبد الخالق إنه سيتم تشييع الجثمان عقب الصلاة إلى مقابر السيدة عائشة، موضحاً إن عددا من اللاعبين يتواجدون حالياً فى منزل علاء على بالنزهة ويتم الانتهاء من بعض الأمور للتوجه بعد قليل إلى المسجد وتشييع الجثمان بمقابر السيدة عائشة.

ورحل عن عالمنا، علاء علي، اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض وكان اللاعب خضع قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى اليوم.