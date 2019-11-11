شكرا لقرائتكم تعرف على عقوبات ضحايا المنشطات فى ألعاب القوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الأيام الماضية إيقاف 5 لاعبين من لاعبى ألعاب القوى، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة بهم فى كشف المنشطات، فى بطولة الجمهورية التى أقيمت قبل دورة الألعاب الأفريقية.

وعلم الخليج 365 ان العقوبات التى تم توقيعها على اللاعبون جاءت ، إيقاف 3 لاعبين مدة 4 سنوات على كل منهم ، و تم إيقاف لاعبة لمدة 6 شهور، بينما أحد اللاعبين لم يتم تحديد العقوبة الخاصة به حتى الان .

كانت هناك جلسة استماع للاعبين وتحددت مدة الإيقاف كل حسب المادة التى ثبت تناولها.

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ورفض مسئولى الاتحاد الإفصاح عن أسماء اللاعبين الذين تم إيقافهم .

كان سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى طلب سحب عينات من اللاعبين المشاركين فى بطولة الجمهورية، وبالفعل تم سحب 40 عينة ، ثبت إيجابية 5 منها فقط.