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شكرا لقرائتكم رئيس ناشئين الزمالك بعد تصريحات مصطفى يونس : الأهلي نادي محترم بكل رموزه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غانم سلطان يرد على تصريحات مصطفى يونسرد غانم سلطان رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على التصريحات المثيرة للجدل لـ مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، والذي أكد أن قطاعات الناشئين في مصر تعتمد على الوساطة والمجاملات في اختياراتها.
مصطفى يونس أثار الجدل فى الوسط الرياضى مؤخراً بتصريحاته الأخيرة فى مقطع فيديو كشف خلاله وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقى الأندية الكبرى فى مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيئ لمسئولى الأندية.
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