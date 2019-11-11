شكرا لقرائتكم رئيس ناشئين الزمالك بعد تصريحات مصطفى يونس : الأهلي نادي محترم بكل رموزه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غانم سلطان يرد على تصريحات مصطفى يونس رد غانم سلطان رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على التصريحات المثيرة للجدل لـ مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، والذي أكد أن قطاعات الناشئين في مصر تعتمد على الوساطة والمجاملات في اختياراتها.

وقال غانم سلطان في تصريحات خاصة: الأهلي نادي محترم بجميع رموزه وخاصة على مستوى قطاع الناشئين بداية من فتحي مبروك رئيس القطاع مروراً بالمدربين، وكان يجب على مصطفى يونس أن يراعي زملائه في القلعة الحمراء الذين تربى بينهم وأنه أصبح رمزاً للنادي الأهلي، مشيراً إلى أن مصطفى يونس لم يكن موفقاً في تصريحاته.

أضاف رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك: نادي الزمالك هو الوحيد في مصر الذي لا يسمح بدخول أولياء الأمور حتى لمتابعة أبنائهم داخل النادي وينتظرونهم في الخارج، ولا يدخل إلا الأعضاء فقط بصفتهم.

مصطفى يونس أثار الجدل فى الوسط الرياضى مؤخراً بتصريحاته الأخيرة فى مقطع فيديو كشف خلاله وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقى الأندية الكبرى فى مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيئ لمسئولى الأندية.