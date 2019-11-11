شكرا لقرائتكم دقيقة حداد فى ودية إنبى والمقاصة على روح علاء علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقف لاعبو فريقى إنبى والمقاصة، دقيقة حداد على روح علاء علي لاعب نادى الزمالك وسموحة السابق قبل انطلاق المباراة الودية المقام بينهما حالياً على ملعب بتروسبورت.
ورحل عن عالمنا، علاء علي، اليوم الإثنين، وذلك بعد صراع مع المرض وكان اللاعب خضع قبل فترة لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى اليوم.
وأصاب "الخبر" لاعبي إنبى والمقاصة بالصدمة قبل انطلاق المباراة الودية بينهما وقرر جهاز الفريقان واللاعبين الوقوف دقيقة حداد على روح زميلهم السابق الذى وافته المنية.
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