شكرا لقرائتكم لاكازيت: إيمري لا يحظى بالتقدير.. وسنعود بعد التوقف الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا بتغير وضع فريقه أرسنال الإنجليزي بعد عطلة المباريات الدولية.

وازداد الضغط على إيمري السبت بخسارة أرسنال أمام ليستر سيتي صفر-2 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، مكتفيا بفوز وحيد في المراحل الست الأخيرة، ما جعله يتراجع للمركز السادس بفارق ثماني نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل والذي يحتله حاليا مانشستر سيتي حامل اللقب.

وانتقد لاكازيت موقف جمهور "المدفعجية" من المدرب الإسباني الذي لم يحظ بالتقدير الكافي الموسم الماضي حين قدم الفريق سلسلة نتائج مميزة، موضحا: الموسم الماضي حين خضنا 20 مباراة دون هزيمة لم يقل أحد أي شيء بخصوص المدرب.

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ومشاكل إيمري لا تنحصر بالنتائج، بل إنه يواجه صعوبة في التعامل مع لاعبيه وهو اضطر إلى اتخاذ قرار تجريد السويسري غرانيت تشاكا من شارة القائد، بسبب شتمه جمهور الفريق رداً على صافرات الاستهجان التي وجهت له لدى استبداله في مباراة المرحلة العاشرة ضد كريستال بالاس (2-2).

وأضاف لاكازيت: إننا نفتقد إلى الثقة ونحن بأمس الحاجة الآن لعطلة المباريات الدولية، حيث سيتوقف الدوري الممتاز حتى 23 الشهر الحالي حين يعاود "المدفعجية" نشاطهم بمواجهة ساوثمبتون في "استاد الإمارات".

وقال الفرنسي: أن نعود بطريقة جيدة. نريد أن نكون بين الأربعة الأوائل بالطبع. نحن الآن على بعد تسع نقاط من تشلسي الثالث وليستر الثاني، وستكون الأمور صعبة لكن كل شيء ممكن في كرة القدم.