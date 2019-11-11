شكرا لقرائتكم غندوغان: لاعبو سيتي "استشاطوا غضباً" بسبب هدف ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال إيلكاي غندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي إن فريقه استشاط غضباً في غرفة اللاعبين أثناء متابعة إعادة الهدف الأول المثير للجدل لليفربول خلال الهزيمة 3-1 في أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وبدا أن ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول لمس الكرة بيده داخل المنطقة في الدقيقة السادسة، لكن بدلاً من احتساب ركلة جزاء لسيتي سجل صاحب الأرض هدف التقدم بعد 22 ثانية بعد قذيفة هائلة من فابينيو من خارج منطقة الجزاء.

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وناقش حكم الفيديو هذه اللقطة وتوقف اللعب قليلاً قبل احتساب الهدف ليخرج ليفربول فائزاً ويتقدم بتسع نقاط على سيتي في الصراع على لقب الدوري.

وقال غندوغان للصحافيين: لقد شاهدنا الواقعة مجدداً في غرفة اللاعبين بعد ذلك وبالنسبة لي كانت ركلة جزاء واضحة، لكن إذا سألت لاعبا من ليفربول سيقول "'‬يمكن احتسابها لكنها قد تحتسب وقد لا تحتسب‭"‬، عانينا بعض الشيء للتعامل مع ذلك ولسوء الحظ سجل المنافس الهدف الثاني بعد فترة قصيرة.

ويحاول سيتي أن يصبح أول فريق منذ مانشستر يونايتد في 2009 يفوز بلقب الدوري ثلاث مرات متتالية، لكنه يقبع الآن بالمركز الرابع.

وفي الموسم الماضي تعافى سيتي في النصف الثاني من الموسم ليعوض تقدم ليفربول بفارق عشر نقاط ويريد غندوغان تكرار التألق من زملائه. وأضاف: يجب قبول ذلك لكن الطريق لا يزال طويلا. في الموسم الماضي في يناير كنا بعيدين بعض الشيء ونجحنا في التعويض.