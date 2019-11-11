شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يسعى إلى إعادة إبراهيموفيتش في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري، يوم الاثنين، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بدأوا مفاوضات مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي، واللاعب السابق ليونايتد، تمهيداً لعودة محتملة إلى ملعب "أولد ترافورد".

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في تعزيز هجوم الفريق، عبر ضم إبراهيموفيتش (38 عاماً) الذي سبق له أن دافع عن ألوان الفريق في 53 مباراة وسجل خلالها 29 هدفا.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد يسعى لضم إبراهيموفيتش إلى صفوفه في يناير المقبل، حينما يكون اللاعب حرا، إذ يلعب حاليا في صفوف غالاكسي وينتهي عقده بنهاية العام الجاري.

وارتبط اسم إبراهيموفيتش بالانتقال إلى عدة أندية في الفترة الماضية، إذ ظهر اسم ناديه السابق أيضا ميلان الإيطالي، كأحد المرشحين لضم اللاعب في الفترة المقبلة، وكذلك مواطنه نابولي.