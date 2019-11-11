شكرا لقرائتكم خبر عن خالد كامل: تطبيق اللائحة على لقاء سيراميكا والزرقا بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد كامل ، رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى ، أنه سيتم تطبيق اللائحة على لقاء سيراميكا كليوباترا والزرقا التى تم إنهاؤها بعد 20 دقيقة من بدايتها نظرا لعدم تواجد فريق الزرقا حسب اللائحة.

وكان من المقرر إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا باستاد السويس الجديد فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، إلا أن الفريق الضيف لم يحضر المباراة بحجة وجود قرار بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

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وأضاف كامل أنه سينتظر تقرير حكم المباراة والمسابقات للاطلاع عليها وتطبيق العقوبة اللازمة على الزرقا ومجلس إدارته، مؤكدا أنه لن يرضخ لأى ضغوط مهما كانت الأسباب، مشيرا إلى أنه يسير طبقا للوائح والقوانين التى تحكم جميع الفرق.

واعترف رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى بأنه أجرى اتصالا هاتفيا بسمير موسى رئيس نادى الزرقا أخبره بتأجيل المباراة، إلا أنه عاد واتصل به مرة أخرى ليؤكد إقامتها فى موعدها بعد الحصول على الموافقات الأمنية، وكان وقتها مازال متواجدا فى فندق الإقامة بالسويس، إلا أن رئيس الزرقا غادر محافظة السويس فى التاسعة والنصف صباحا بناءً على رغبته الشخصية دون العودة لأى مسئول.