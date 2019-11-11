شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب واتحاد الكرة ينعيان علاء علي لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى ، علاء لاعب لاعب الزمالك وبتروجت السابق الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه، "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة أعمال الاتحاد وأعضاء اللجنة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ولاعبو المنتخبات الوطنية والعاملون بالاتحاد بكل الحزن والأسى اللاعب علاء علي الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما أصدر جهاز المنتخب اللاعب أيضا فى بيانا تضمن، "ينعى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء الجهاز الفنى والإداري والطبي ولاعبى المنتخب وفاة علاء على لاعب الزمالك السابق الذى وافته المنية اليوم داعين الله عز وجل للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان".