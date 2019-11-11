شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الننى وتريزيجيه يتناولان أكلات بدوية قبل الانضمام لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الثائى الدولى محمد الننى لاعب بشكتاش التركى ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى إلى الإسكندرية للانضمام معسكر المنتخب الوطنى المقام فى برج العرب استعدادا لمواجهتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا.

وينضم اللاعبون المحترفون اليوم إلى معسر المنتخب الوطنى بعد الانتهاء من ارتباطهم مع أنديتهم فى الدوريات الأوروبية، حيث شارك محمود تريزيجيه مع أستون فيلا، وسجل هدفاً فى خسارة "الفيلانز" أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2، بينما شارك الننى فى فوز بشكتاش بالدورى التركى على دينيزلى سبور بهدف نظيف.



الننى وتريزيجيه

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وحرص تريزيجيه والننى فور وصولهما إلى برج العرب على تناول الغداء فى أحد المطاعم البدوية فى منطقة بحيرة كينج مريوط بجوار فندق الإقامة ببرج العرب.

الننى وتريزيجيه يتناولان الماكولات البدوية

ويشارك في مران منتخب مصر اليوم 26 لاعبا استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات امّم أفريقيا 2021 ، وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب المحترفون محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) ، محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي ) ، محمود تريزيجيه ( استون فيلا الانجليزي ) ، احمد حجازي (ويست بروميش الانجليزي ) ، محمد النني ( بشكتاش التركي) .