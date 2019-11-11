سوبر كورة ينشر عقوبات ضحايا المنشطات فى ألعاب القوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية إيقاف 5 لاعبين من لاعبى ألعاب القوى، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة بهم فى كشف المنشطات، فى بطولة الجمهورية التى أقيمت قبل دورة الألعاب الأفريقية. وكانت هناك جلسة استماع للاعبين وتحددت مدة الإيقاف كل حسب المادة التى ثبت تناولها. وكان سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، طلب سحب عينات من اللاعبين المشاركين فى بطولة الجمهورية، وبالفعل تم سحب 40 عينة، ثبتت إيجابية 5 منها فقط. لمعرفة عقوبات ضحايا المنشطات فى ألعاب القوى عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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