شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة علاء على ..7 أندية لعب بها نجم الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل علاء على نجم الزمالك السابق عن عمر 31 عاما بعد صراع مع المرض.

بدأ علاء علي مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول.



علاء فى الملعب

وانتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012 ، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

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سيارة الزمالك وهو لاعب فى دجلة

شارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال.



علاء على فى المستشفى

استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.