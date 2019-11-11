شاهد.. "العجوز" يغادر ملعب مباراة إنبى والمقاصة لإصابته بكدمة قوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد العجوز، لاعب وسط فريق إنبى ، لإصابة قوية بكدمة فى القدم خلال مباراة الفريق البترولى الودية المقامة أمام مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت. وتعرض أحمد العجوز للإصابة إثر كرة مشتركة مع حسني فتحى الظهير الأيمن للفريق الفيومى ليغادر على إثرها الملعب بسبب "قوة" الإصابة، حيث فضل الجهاز الطبى مغادرته سريعا لملعب المباراة. Advertisements وغادر "العجوز" ملعب المباراة وشارك بدلا منه التنزاني حميد ماو ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات القادمة لتحديد حجم الاصابة.

أحمد العجوز لاعب إنبى يغادر ملعب المباراة

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