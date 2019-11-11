شكرا لقرائتكم خبر عن علاء علي.. دمعة حزينة للكرة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توفي علاء علي، لاعب الزمالك وسموحة وبتروجيت السابق، اليوم الاثنين، بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرا.



علا ءعلى و ابنته لوجى

عامر عامر حارس الإنتاج الحربي، كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "إنا لله وإنا اليه راجعون، علاء علي في ذمة الله".



علاء على حمام السباحة

علاء على متزوج ولديه طفلان ولد وبنت، هما عدى ولوجى، وجمعت عدة صور اللاعب الراحل بأطفاله فى مختلف المناسبات سواء فى أعياد الميلاد أو الخروج للتنزه والترفيه.



علاء على فى المستشفى

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كان علاء على قد لعب فى صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك فى الفترة بين مواسم 2009 و2012، وذلك بعدما تم تصعيده من فرق الناشئين بالأبيض.



علاء على و ابنه

وخاض علاء علي العديد من التجارب فى الدوري المصرى كان من بينها الانتقال لفريق تليفونات بني سويف في عام 2013 وسموحة فى 2015 ومن ثم تمثيل فرق طلائع الجيش ووادي دجلة والمصري وبتروجت فى المواسم التالية.



علاء على

تعرض فى 2018 لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وخضع لعملية جراحية، ومنذ وقتها وهى مختفى عن الأنظار فى الملاعب المصرية، ليٌعلن عن وفاته اليوم بعد صراع مع المرض.