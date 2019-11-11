شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر التنسيق مبكراً فيما يخص ملف الصفقات الشتوية مع لجنة التخطيط بالنادى، التى يرأسها محسن صالح لتدعيم الفريق بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد رينيه فايلر جلسة مع محسن صالح خلال الساعات القادمة، ستشهد الاستقرار على صفقات النادى الأهلي التى من المنتظر أن يبرمها فى الميركاتو الشتوى القادم، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات الفنية الأخرى.

واشترط فايلر تعاقد النادى الأهلي مع لاعب محدد، لتدعيم خط الدفاع رافضا التعاقد مع أى لاعبين آخرين فى نفس المركز.

لمعرفة المدافع الذى اشترط فايلر التعاقد معه، اضغط هنا..