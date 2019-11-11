شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تسيطر على محبى وعشاق الساحرة المستديرة ونجومها بعد تلقى خبروفاة نجم الزمالك السابق علاء علي عن عمر يناهز 31 عاما بعد صراع مع المرض .

و لعب علاء على للعديد من الأندية أبرزها، الزمالك وسموحة وطلائع الجيش وبتروجت ووادى جلة و المصرى وتليفونات بنى سويف .

و يرصد الخليج 365 أبرز أهداف النجم الراحل علاء على فى مسيرته الكروية بالفيديوهات التالية :

هدف علاء على مع بتروجت فى إنبى

هدف علاء على مع طلائع الجيش فى مرمى الإنتاج الحربى

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هدف علاء على مع الزمالك فى مرمى إنبى

هدف علاء على مع طلائع الجيش فى مرمى أسوان

هدف علاء على مع سموحة فى مرمى طلائع الجيش

هدف علاء على مع المصرى فى مرمى النصر