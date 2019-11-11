شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينعى علاء علي بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نادي المصري البوسعيدى، بخالص الحزن والأسى، لاعبه السابق علاء علي، والذى رحل إلى جوار ربه منذ قليل. وتقدم نادي المصري بخالص العزاء والمواساة لجماهير الكرة المصرية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. Advertisements

المصري ينعي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري ينعى علاء علي بعد وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.