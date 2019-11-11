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المصري ينعى علاء علي بعد وفاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نادي المصري البوسعيدى، بخالص الحزن والأسى، لاعبه السابق علاء علي، والذى رحل إلى جوار ربه منذ قليل.

وتقدم نادي المصري بخالص العزاء والمواساة لجماهير الكرة المصرية، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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المصري ينعي

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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