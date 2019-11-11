شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أجايى وأزارو يغيبان عن مران الأهلي بعد العودة من الإجازة، والزمالك يحسم أزمات حامد وعلاء وجمعة بعد العودة من المنتخب.

أجايى وأزارو يغيبان عن مران الأهلي بعد العودة من الإجازة

يغيب ثنائى الأهلي الأجنبي وليد أزارو وجونيور أجايى عن مران الفريق الأول بعد العودة من الإجازة والمقرر إقامته اليوم، على أن ينضما للتدريبات غداً الثلاثاء.

الزمالك يحسم أزمات حامد وعلاء وجمعة بعد العودة من المنتخب

قرر مسؤولو الزمالك، إنهاء ملفات الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة لاعبى الفريق الأبيض بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراتى كينيا وجزر القمر المحدد لهما يومى 14 و18 من نوفمبر الجارى، على الترتيب فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

جلسات علاج طبيعى فى برنامج علاج محمود متولى بالأهلي

Advertisements

يواصل محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك.

فرج عامر يطالب بالتأمين على لاعبى المنتخب ضد الإصابات

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بتطبيق نظام جديد على الإصابات التى يتعرض لها لاعبو المنتخبات القومية خلال مشاركتهم مع الفراعنة فى البطولات المختلفة.

فايلر يقود مران الأهلي بعد العودة من سويسرا

يقود السويسري رينيه فايلر المديرالفني للأهلي مران فريقه عصراليوم، وذلك بعد عودته من سويسرا عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق فورانتهاء معسكرالإمارات الأخير.

طرح تذاكر مباراة مصر و كينيا اليوم و 75 جنيه للموحدة

تطرح اليوم تذاكر مباراة منتخب مصر الأول وكينا المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون.

الزمالك يُحدد 27 نوفمبر موعداً مبدئياً للسفر لمواجهة مازيمبى

حدد مسئولو الزمالك يوم 27 من نوفمبر الجارى، موعدًا مبدئيًا للسفر إلى الكونغو، استعدادا لخوض ضربة البداية فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام مازيمبى الكونغولى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم 30 من الشهر الجارى.