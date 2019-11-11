شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا بعد 20 دقيقة من بدايتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أنهى أحمد حمدي حكم مباراة فريق سيراميكا كليوباترا مع الزرقا، بعد 20 دقيقة من إطلاق صافرة البداية، وذلك بسبب عدم وصول فريق الزرقا إلى ملعب استاد السويس .
كان من المفترض أن يواجه سيراميكا كليوباترا في الثانية والنصف نظيره الزرقا على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.
تواجد في المباراة طاقم الحكام المكون من أحمد حمدي من منطقة البحيرة ووائل عاطف من منطقة سوهاج وأحمد توفيق من منطقة البحيرة، ومحمود الاسكندراني مراقب اللقاء من بورسعيد، وكذلك الأمن وسيارات الاسعاف، وكافة الترتيبات، وكذلك فريق سيراميكا كليوباترا وجهازه الفني بكل استعداداته.
كان هيثم شعبان المدير الفني للفريق أعلن تشكيل المباراة الذي جاء كالتالي: محمود شكري وخالد الحسيني ومصطفى صابر ومحمود صقر ومحمد جمال وصاوي مصطفى ومحمد جمعة شيكا ومحمود نبيل وحمادة ناصر ووليد حسن وأحمد حسني.
ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط بعد الفوز على الداخلية والنصر وبتروجت.
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