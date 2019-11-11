"قدم يسرى رائعة".. بالفيديو.. أهداف ومهارات الراحل علاء علي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: توفي اليوم الاثنين علاء علي لاعب الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة. علاء علي بدأ مسيرته مع الزمالك، ولعب لعدد من الأندية بالدوري المصري أبرزها وادي دجلة وبتروجيت والمصري وسموحة وطلائع الجيش. وتميز علاء علي الذي رحل عن عمر الـ31 عام بقدم يسرى مميزة، وكان صاحب مهارة خاصة.

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