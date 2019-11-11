رحيل علاء علي.. عاش باحثا عن الذات.. وغادر الحياة في هدوء

محمد اسماعيل - القاهرة - صدمة جديدة تلقاها الوسط الرياضي المصري، بعد الإعلان المفاجىء عن وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق، والذي ارتدى قمصان العديد من أندية الدوري المصري الممتاز، وآخرها بتروجت في الموسم الماضي.

ترددت أنباء عن وفاة اللاعب الذي لم يتجاوز 31 عامًا بسبب مرض في المخ، وذكرت بعض التقارير أنه أجرى عملية جراحية خلال الشهور الأخيرة، لكنه فضل الاستقلال بمعاناته مع المرض في هدوء، ليرحل كذلك بعيدًا عن الأضواء.

قبل أن يتجاوز 20 عامًا، برزت موهبة علاء علي في صفوف شباب الزمالك، ليجد فيه الهولندي رود كرول حلًا لأزمة الجبهة اليسرى في ذلك الوقت، ويقرر تصعيده بصحبة أحمد الميرغني لاعب خط الوسط المدافع.

وسريعًا اقتحم علاء علي تشكيل الفريق الأول، وشارك في مواجهة الزمالك أمام بني عبيد في دور الـ 32 لكأس مصر، قبل مشاركته بديلًا لدقائق خلال مواجهتي الزمالك أمام طلائع الجيش والمصري في الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

في الموسم التالي ازدادت مشاركات اللاعب الشاب بقميص الزمالك، وشارك في 16 مباراة، بينها 8 مباريات أساسيًا، ونجح في صناعة أربعة أهداف خلال موسم 2008/2009، وبعد ابتعاد جديد عن التشكيل الأساسي في الموسم التالي، فرض نفسه مجددًا في النصف الثاني من عمر الموسم، وسجل هدفين وصنع هدفًا وحيدًا.

استمرت المشاركات المتقطعة للاعب الموهوب، ليقرر الرحيل في موسم 2012/2013 باحثًا عن فرص أفضل للمشاركة أساسيًا، فلعب لتليفونات بني سويف، وسجل هدفًا وصنع ثلاثة أهداف في 13 مباراة بالنصف الثاني من عمر الموسم، قبل موسمين بصفوف سموحة، سجل خلالهما 8 أهداف وصنع 6 أهداف.

لعب علاء علي موسمًا مميزًا بقميص طلائع الجيش "2015/2016" سجل خلاله 5 أهداف وصنع 3، قبل أن يرحل متجهًا نحو وادي دجلة في موسم لم يشهد مشاركات عديدة، ليغادر مجددًا إلى المصري في موسم سجل خلاله 3 أهداف وصنع هدفًا، قبل المحطة الأخيرة في مشواره، عندما انتقل إلى بتروجت، لكنه غاب عن جميع مواجهات الموسم بسبب الإصابة، قبل أن يعود ليشارك في 3 دقائق فقط بالجولة الأخيرة من عمر الموسم أمام المقاولون العرب، اختتم بها مشواره الكروي، قبل أن يغيب عن الدنيا.