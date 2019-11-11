"مكنش عايز يقول لحد إنه تعبان".. نجوم الرياضة ينعون علاء علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تُوفي اليوم، الاثنين، علاء علي، لاعب الزمالك وسموحة وبتروجت السابق، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

علاء علي مواليد 1988، توفي في عمر الـ31 عام، وبدأ مسيرته في نادي الزمالك، بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008، ولعب لعدد من الأندية أبرزها دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجت والمصري.

ونعى نجوم الرياضة علاء علي، وكتب خالد بيومي محلل المباريات: "الله يرحمك يا علاء لعبت في هدوء وفارقتنا في هدوء ربنا يصبر أهلك، ويسكنك فسيح جناته.. لا إله إلا الله".

وكتب معتصم سالم، نجم الإسماعيلي السابق: "علاء علي في ذمة الله .. اللهم اغفر له، وارحمه يا رب اغفر له بحق تعبه.. مكنش عايز يقول لحد إنه تعبان.. الله يرحمه".

فيما كتب شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي: "إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة اللاعب الشاب علاء علي لاعب نادي الزمالك السابق، تقبله الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وصبَّر أهله وأُسرته ورزقهم الصبر والأجر والثبات".

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كما نعاه أبوتريكة: "رحمة الله- تعالى- على علاء علي، وغفر الله له، وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان.. من أراد واعظا فالموت يكفيه".

وكتب أحمد علي ظهير أيمن الجونة: "إنا لله و إنا اليه راجعون. ربنا يرحمك يا علاء ويجعل مثواك الجنة".

كما نعاه عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي والمنتخب: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب أحمد شوبير، مقدم البرامج الرياضية، وحارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق: "البقاء لله علاء علي لاعب الزمالك السابق في ذمة الله اللهم ارحمه وألهم أهله الصبر والسلوان".