"هل يزامل صلاح؟".. مقطع فيديو يثير الجدل حول مستقبل دي بروين مع مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثار مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جدلًا واسعًا حول مستقبل البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وظهر دي بروين في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس في ملعب أنفيلد يتحدث إلى محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد نهاية المباراة التي جمعت كلا الفريقين بالدوري الإنجليزي.

وأظهر المقطع حديثا طويلا بين دي بروين وصلاح قبل مرور برناردو سيلفا الذي قام بتحية الثنائي، ثم تركهما لمواصلة الدردشة الخاصة بهما، ثم انضم إليهما المدرب الألماني يورجن كلوب.

المحادثة تبدو منطقية إلى حد كبير، خاصة أن صلاح ودي بروين سبق لهما التواجد في تشيلسي قبل رحيلهما عن ملعب ستامفورد بريدج.

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جماهير ليفربول تناولت اللقطة بشكل ساخر، وعلق أحدهم قائلًا: "مبابي 2020، دي بروين 2020، الأمر لا نقاش فيه".

وعلق آخر: "دي بروين لاعب خط وسط عالمي، وسيكون الخليفة المثالي لجيرارد".

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بثلاثية، مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.

كان ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 34 وعزز بها تربعه على قمة جدول بريميرليج، بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.