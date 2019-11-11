بريزنتيشن تُهدي جماهير مصر تذاكر "مجانية" لحضور مباراة غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
أعلنت شركة "بريزنتيشن سبورت" فتح الباب أمام الراغبين حضور مباراة المنتخب الأولمبي مع غانا، بتقديم تذاكر المباراة باستاد القاهرة هدية منها للراغبين.
وتوفر الشركة حافلات للجماهير من منطقة رمسيس، على أن يكون التحرك بداية من الساعة الثالثة والنصف وحتى الخامسة مساء.
ويشترط على الراغبين حضور المباراة توافر "الفان آي دي" الخاص بالجماهير.
ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الغاني في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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