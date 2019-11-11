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وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق عن عمر 31 عاما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

توفي علاء علي لاعب الزمالك السابق، عن عمر 31 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي في تصريحات لمصراوي، إن علاء علي عانى من المرض منذ فترة، حتى وافته المنية.

ولعب علاء علي ضمن صفوف الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري.

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وانتقل علاء علي الموسم الماضي لبتروجيت ليخوض معهم الموسم، قبل أن يصبح لاعبا حرًا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه.

وخاض علاء علي طوال مسيرته 175 مباراة، بواقع 158 مباراة بالدوري، و12 بالكأس، و5 مباريات بدوري الأبطال.

وسجل خلال مسيرته 19 هدفا بالدوري، وهدف بدوري الأبطال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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