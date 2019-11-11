عبد الرزاق حمدالله يعتزل اللعب دوليًا

أعلن النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم اعتزاله اللعب دوليًا وذلك على خلفية أزمته الأخيرة مع المنتخب المغربي في بطولة أمم أفريقيا . على خلفية أزمته الأخيرة مع المنتخب المغربي في بطولة أمم أفريقيا . وكتب حمدالله على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: " السلام عليكم ورحمة الله ، لقد قررت أن اعتزل اللعب دوليًا ".

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