25 مليون جنيه لرعاية اللاعبين للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020

حصلت وزارة الشباب والرياضة على مبلغ 25 مليون جنيه من شركة اندية وادي دجلة لتطوير مراكز الشباب ودعم الابطال الأولمبيين ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وشركة انديه وادي دجلة لدعم الخطط التنموية التي تتبناها الدولة في مجال الشباب والرياضة.

حيث تم تخصيص مبلغ 15 مليون جنية لتطوير عدد 2 مركز شباب اهالينا بمحافظة القاهرة والجونة بشمال سيناء وتخصيص مبلغ 10 مليون جنيه لتقديم الدعم والرعاية ل عدد8 من الابطال الرياضيين وفريق الكرة الطائرة جلوس لتأهليهم واعدادهم لأولمبياد طوكيو 2020

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وشركة انديه وادي دجلة لدعم الخطط التنموية التي تتبناها الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعما للمبادرات الشبابية والرياضية التي من شانها تطوير الحركة الشبابية والرياضية ومن نابع المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والتي يأتي من محاورها الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها الي مراكز خدمة مجتمعية وتقديم الرعاية للأبطال الواعدين واعدادهم وتأهليهم للمنافسة لتحقيق ميداليات ونتائج مشرفة للرياضة المصرية

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير للمهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة اندية وادي دجلة ومجلس ادارته خلال استقباله للسيد الأستاذ / طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة خلال تسليمه الشيكات لوزارة الشباب والرياضة وأثني صبحي علي التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وشركة وادي دجلة في نمو مجال التسويق الرياضي وانتشاره وخلق مجال للتنافس بين الشركات في رعاية الأبطال الرياضيين والأحداث

واضاف صبحي ان هذا ما يحدث في العالم في ظل التحديات الاقتصادية التي جعلت من المجتمع المدني والقطاع الخاص شركاء في تنمية

الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وشركة انديه وادي دجلة لدعم الخطط التنموية التي تتبناها الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعما للمبادرات الشبابية والرياضية التي من شانها تطوير الحركة الشبابية والرياضية ومن نابع المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والتي يأتي من محاورها الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها الي مراكز خدمة مجتمعية وتقديم الرعاية للأبطال الواعدين واعدادهم وتأهليهم للمنافسة لتحقيق ميداليات ونتائج مشرفة للرياضة المصريةكما تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير للمهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة اندية وادي دجلة ومجلس ادارته خلال استقباله للسيد الأستاذ / طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة خلال تسليمه الشيكات لوزارة الشباب والرياضة وأثني صبحي علي التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وشركة وادي دجلة في نمو مجال التسويق الرياضي وانتشاره وخلق مجال للتنافس بين الشركات في رعاية الأبطال الرياضيين والأحداث الرياضية واضاف صبحي ان هذا ما يحدث في العالم في ظل التحديات الاقتصادية التي جعلت من المجتمع المدني والقطاع الخاص شركاء في تنمية الرياضة بما يحقق أهداف الدولة في الحفاظ علي الريادة وتطوير الرياضة خلال المرحلة القادمة في ضوء النمو المتسارع في الحركة الرياضية العالمية والتي أصبحت تمثل كيانات اقتصادية تعتمد عليها الدول في تنمية مواردها .

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