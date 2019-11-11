اتحاد الكرة ينعي علاء علي

ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة أعمال الاتحاد وأعضاء اللجنة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ولاعبو المنتخبات الوطنية والعاملون بالاتحاد، الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق بعد وافته اليوم بعد صراع مع المرض. والعاملون بالاتحاد، الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق بعد وافته اليوم بعد صراع مع المرض. كما نعى الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأعضاء الجهاز الفنى والإداري والطبي ولاعبى المنتخب وفاة علاء على لاعب الزمالك السابق. وتوفي علاء علي اليوم الإثنين بعد صراع مع مرض السرطان دام لمدة عام ونصف.

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