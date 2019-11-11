نادي الجونة ينعي علاء علي

ينعى مجلس إدارة نادي الجونة اللاعب علاء علي نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 31 عام.

وتوفي اليوم الاثنين علاء علي، لاعب الجونة والزمالك وسموحة وبتروجيت السابق، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرا. يعد اللاعب علاء علي مواليد 1988،

توفي في عمر الـ31 عام، وبدأ مسيرته في نادي الزمالك بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008 ولعب لعدد من الأندية أبرزها الجونة ووادي دجلة وسموحة وطلائع الجيش وبتروجيت والمصري.