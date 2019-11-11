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تشكيل مالي أمام الكاميرون .. إبراهيما كونى في الهجوم

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أعلن فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الكاميروني في لقاء الجولة الثانية المقرر اقامته مساء

اليوم الاثنين بالمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .

وجاء التشكيل كالأتي:-         

حراسة المرمى: كويتا يوسف

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خط الدفاع: بوراما دومبيا، إيسوف تراوري، كانوتي كليما، شاتو، فيلكس.

خط الوسط: إليو ديانج، دومبيا، البلال تراوري، علي مالا، تانديما.

المهاجم: إبراهيما كونى.

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