فيديو.. تعرف على أبرز محطات الراحل علاء علي خلال مسيرته الكروية

توفي اليوم الإثنين، علاء علي لاعب الزمالك السابق عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد معاناته في الفترة الأخيرة مع مرض السرطان.
وكان آخر نادي لعب له علاء علي هو بتروجت موسم 2018 قبل أن يتوقف عن ممارسة كرة القدم بسبب صراعه لمدة موسم ونصف مع المرض الخبيث.
وفي التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز الأندية التي لعب لها الراحل علاء علي.
علاء علي تم تصعيده من قطاع الناشئين بنادي الزمالك للفريق الأول موسم 2007 - 2008 أثناء تولي الهولنديرود كرول قيادة الزمالك فنيًا مع زملاؤه حازم إمام الصغير وأحمد الميرغني، وكانت أول مباراة ارتدى فيها علاء علي قميص الأبيض كانت أمام فريق طلائع الجيش، وفي هذا الموسم شارك في 16 مباراة واستطاع أن يصنع 4 أهداف. وذلك قبل أن يصعده محمود سعد إلى قائمة الفريق الأول موسم 2009 واستمر بالفريق حتى موسم 2012، قبل أن يرحل إلى نادي بني سويف.
علاء علي تألق في فترة تولي حسام حسن القيادة الفنية للزمالك، حيث أن حسام حسن اعتمد على مجموعة من أبناء النادي.
تنقل علاء علاء للعديد من الأندية بعد رحيله عن الزمالك وهي بني سويف حيث لعب لمدة موسم واحدة سجل ثلاثة أهداف ثم انتقل في الموسم التالي إلى سموحة وتألق مع الفريق واستطاع أن يسجل 8 أهداف ويصنع 6، ثم ارتدى قميص أندية طلائع الجيش ووادي دجلة والمصري، قبل أن تحط به الرحال بنادي بتروجت الذي شارك في أخر مباراة في الدوري الموسم الماضي أمام المقاولون العرب لمدة ثلاث دقائق فقط، قبل أن يبتعد عن عالم كرة القدم بسبب مرضه.
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