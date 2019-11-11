سونج يعلن تشكيل الكاميرون أمام نيجيريا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الكاميروني تشكيل مباراة نيجيريا التي ستقام في تمام الخامسة مساءا بملعب استاد القاهرة . ويقود المنتخب الكاميروني النجم روجبرت سونج نجم الاسود في بدايات الألفية الجديدة. سونج نجم الاسود في بدايات الألفية الجديدة. وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي .. حراسة المرمي: سيمون ميدجو Advertisements خط الدفاع: اوليفر مبايزو - عمر جونزاليس - جزئي كيلاما - بافيل انتباه خط الوسط : فيكتور مبيندي - اوم جويت - ياني اتيكيت خط الهجوم : اريك ايوك - كيفين سوني - فرانك ايفينا

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