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شوط أول سلبي بين النجوم ومنتخب السويس

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حسم التعادل السلبي  الشوط الاول من لقاء النجوم ومنتخب السويس في اللقاء  ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة. 
وشهد اللقاء استحواذ بشكل تام من قبل متتخب السويس وتصدي

حارس النجوم للعديد من تسديدات السويس.
وتواجد جمهور منتخب السويس بقوه في مدرجات النجوم ويتطلع محمد صلاح المدير الفني لمنتخب السويس للخروج من المباراة بالثلاث نقاط ليعزز صدارته في المجموعة الاولي، في المقابل  يرغب رمضان السيد المدير الفني للنجوم في خطف الثلاث نقاط علي ارضة متحفزا بلقاء كوكاكولا الماضي. 
وخاض النجوم ثلاث مباريات حقق التعادل في اثنين امام القناة والترسانة بينما حقق الفوز برباعية امام كوكاكولا في الجولة الثالثة. 
 
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