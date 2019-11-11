تأجيل مباريات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل، تأجيل مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني " دوري المظاليم " . الثاني " دوري المظاليم " . وأعلنت اللجنة تأجيل المباريات لمدة 24 ساعة، لتقام يوم 20 نوفمبر الجاري بدلا من 19 لنفس الشهر، لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة ومسابقة كأس مصر . ساعة، لتقام يوم 20 نوفمبر الجاري بدلا من 19 لنفس الشهر، لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة ومسابقة كأس مصر .

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