مدرب اليوفي السابق: رونالدو لم يرواغ لاعبًا منذ 3 سنوات

انتقد فابيو كابيلو، المدير الفني لليوفي السابق كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الفريق الحالي، فقال أن البرتغالي لم يرواغ أي لاعب منذ ثلاث سنوات.
وكان رونالدو قد خرج في الدقيقة 55 وبدى عليه علامات الغضب حيث فضل الرحيل عن ملعب المباراة قبيل انتهاء المباراة أمام ميلان والتي فاز فيها يوفنتوس بهدف نظيف سجله الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 77.
وأوضح كابيلوـ في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا تعليقًا على لقطة خروج رونالدو "لم تعجبني لم تكن لقطة جيدة، يجب أن يكون بطلًا في حالة خروجه من الملعب".
وأكمل "الحقيقة أن كريستيانو رونالدو لم يرواغ أي منافس منذ ثلاث سنوات، بداخله بطل خارق أفضل من الجميع لكن في الوقت الحالي باولو ديبالا ودوجلاس كوستا الذين سجلا هدفين رائعين يمكنهما صنع الفارق".
وأردف "لقد فازوا بالمباريات بدون رونالدو، يوفنتوس يعتمد عليه في الفوز بدلًا من الاعتماد على الفريقالكبير ونوعية اللاعبين الذين يساعدون على الفوز على أي حال".
كما أثنى كابيلو، على ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، فقال "مرحى ساري الذي كانت لديه الشجاعة لإخراجه هذا الأمر يتطلب شخصية خاصة أن كان لديك لاعبين في التشكيل يمكنهم صناعة الفارق، كريستيانو يصنع الفارق دائمًا لكن في الوقت الحالي ليس هو يجب عليه التعافي، خاصة من الناحية البدنية لم يعد بنفس السرعة والديناميكية التي كان بها طوال الوقت".
ويحتل يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة من خوض 12 مباراة، أما إنتر ميلان فيأتي ثانيًا بـ 31 نقطة.
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