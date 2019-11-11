عاجل | وفاة لاعب الزمالك والمصري وبتروجيت والجيش “علاء علي”

أعلن اليوم الاثنين 11-11-2019، وفاة الجناح الأيسر المصري “علاء علي” عن عمر ناهز الـ 31 عامًا بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

اللاعب الذي بدأ حياته المهنية في الزمالك عام 2007 بالمشاركة في 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز، رحل عن نادي بتروجيت بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الثانية “المظاليم” في شهر يونيه الماضي.

وعلم علاء علي بإصابته بالمرض الخبيث خلال موسم 2019/2018، الأمر الذي أبعده عن الملاعب بشكل تام، ليكتفي بالمشاركة في مباراة يتيمة خلال الموسم الماضي.

ونشر حارس مرمى بتروجيت “عامر عامر” عبر حسابه على فيسبوك صورة لعلاء علي وكتب عليها “البقاء لله علاء علي في ذمة الله”، وذلك ظهر اليوم الاثنين.

ومَثل علاء علي نادي الزمالك في الفترة من 2007 إلى 2012 في 44 مباراة بالدوري المصري الممتاز.

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وانتقل علاء إلى الجونة خلال موسم 2012/2011، ومنه رحل إلى تليفونات بني سويف ليدافع عن ألوانه في 13 مباراة بالدوري المحلي.

وفي الميركاتو الصيفي 2013، رحل علاء علي إلى سموحة السكندري ليشارك معه كأساسي لمدة موسمين، سجل خلالهما 7 أهداف في الدوري.

وكان موسم 2016/2015 الأفضل بالنسبة لعلاء علي حيث شارك في 29 مباراة مع نادي طلائع الجيش وسجل 5 أهداف في مسابقة الدوري الممتاز.

لكن علاء علي رفض مواصلة مشواره مع الجيش وقرر الإلتحاق بصفوف نادي وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي 2016، لتبدأ مسيرته في التراجع مع التعرض لبعض الإصابات.

وفي الموسم التالي 2018/2017 لعب علاء علي مع المصري البورسعيدي 11 مباراة سجل خلالهم هدفًا وحيدًا، وفي منتصف نفس الموسم انتقل إلى بتروجيت ليلعب معه 15 مباراة سجل خلالهم هدفين.