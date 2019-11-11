ليفربول يكتسح مانشستر سيتي ويحلق بالصدارة بعيداً

اقتنص ليفربول فوزاً ثميناً جداً من ضيفه مانشستر سيتي 3-1 اليوم الأحد وابتعد أكثر بصدارة الدوري في الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وكرّس ليفربول المتصدر عقدته أمام حامل اللقب إذ لم يفز مان سيتي في آخر 17 مباراة لعبها في ضيافة ليفربول في الدوري الممتاز، وهي أسوأ سلسلة له أمام فريق في تاريخ المنافسة.



وسجّل أهداف ليفربول كلّ من البرازيلي فابينيو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه (6 و13 و51) بينما تكفل البرتغالي برناندو سيلفا بهدف مانشستر سيتي الوحيد (78)، علماً أنّ المباراة شهدت جدلاً تحكيمياً رغم وجود تقنية الفيديو.



وعاد محمد صلاح هداف ليفربول للتسجيل للمرة الأولى بعد أن غاب عن ذلك في آخر مباراتين أمام جنك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا في الدوري الممتاز، كما أنّه الهدف الأول له من كرة متحركة في المسابقة المحلية منذ هدفه على نيوكاسل في 14 أيلول/ سبتمبر 3-1، علماً أنّه سجّل من ركلة جزاء على توتنهام 2-1 في المرحلة قبل الفائتة.



ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي الذي استقر في المركز الرابع و8 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف حالياً وتشيلسي الثالث.



المصدر: بي إن سبورت