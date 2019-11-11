رياضة | 25 مليون جنيه لرعاية اللاعبين للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 وتطوير مركزي شباب من شركة اندية وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 25 مليون جنيه لرعاية اللاعبين للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 وتطوير مركزي شباب من شركة اندية وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت وزارة الشباب والرياضة على مبلغ 25 مليون جنيه من شركة اندية وادي دجلة لتطوير مراكز الشباب ودعم الابطال الأولمبيين ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وشركة انديه وادي دجلة لدعم الخطط التنموية التي تتبناها الدولة في مجال الشباب والرياضة.

حيث تم تخصيص مبلغ 15 مليون جنية لتطوير عدد 2 مركز شباب اهالينا بمحافظة القاهرة والجونة بشمال سيناء وتخصيص مبلغ 10 مليون جنيه لتقديم الدعم والرعاية ل عدد8 من الابطال الرياضيين وفريق الكرة الطائرة جلوس لتأهليهم واعدادهم لأولمبياد طوكيو 2020

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يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وشركة انديه وادي دجلة لدعم الخطط التنموية التي تتبناها الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعما للمبادرات الشبابية والرياضية التي من شانها تطوير الحركة الشبابية والرياضية ومن نابع المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن والتي يأتي من محاورها الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها الي مراكز خدمة مجتمعية وتقديم الرعاية للأبطال الواعدين واعدادهم وتأهليهم للمنافسة لتحقيق ميداليات ونتائج مشرفة للرياضة المصرية

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير للمهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة اندية وادي دجلة ومجلس ادارته خلال استقباله للسيد الأستاذ / طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة خلال تسليمه الشيكات لوزارة الشباب والرياضة وأثني صبحي علي التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وشركة وادي دجلة في نمو مجال التسويق الرياضي وانتشاره وخلق مجال للتنافس بين الشركات في رعاية الأبطال الرياضيين والأحداث الرياضية.

واضاف صبحي ان هذا ما يحدث في العالم في ظل التحديات الاقتصادية التي جعلت من المجتمع المدني والقطاع الخاص شركاء في تنمية الرياضة بما يحقق أهداف الدولة في الحفاظ علي الريادة وتطوير الرياضة خلال المرحلة القادمة في ضوء النمو المتسارع في الحركة الرياضية العالمية والتي أصبحت تمثل كيانات اقتصادية تعتمد عليها الدول في تنمية مواردها .