رياضة | محمد أبوتريكة ينعي علاء علي لاعب الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أبوتريكة ينعي علاء علي لاعب الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي محمد أبوتريكة، علي تقديم العزاء في وفاة علاء علي لاعب الزمالك السابق، والذي وافته المنية عصر اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 31 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتب "أبوتريكة" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " ‏رحمة الله تعالى على علاء علي وغفر الله له واسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان .. ‏ من أراد واعظا فالموت يكفيه".

محمد أبوتريكة ليس اللاعب الوحيد الذي نعي نجم الزمالك الراحل، بل حرص العديد من نجوم الكرة المصرية والإعلام الرياضي على تقديم العزاء في الراحل علاء علي، كما حرصت بعض الأندية التي لعب لها اللاعب على نشر رسائل نعي له وفي مقدمتهم ناديي الزمالك والمصري البورسعيدي.

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وفاة علاء علي نجم نادي الزمالك السابق جاءت بعد صراع طويل مع المرض، وكان يعاني اللاعب الشاب، من ورم خبيث على المخ تسبب في وفاته اليوم وهو ما أثار في القلوب سوادًا لدى جميع الرياضيين.

علاء علي من مواليد 28 يناير لعام 1988 (31 عامًا)، بدأ مشواره الكروي في نادي الزمالك خلال موسم 2008 – 2009 واكتشفه حسام حسن وقتها مع حازم إمام وأحمد عبدالرءوف، وساهم مع كوكبة من نجوم القلعة البيضاء في الحصول على المركز الثالث في هذا الموسم.

ودافع علاء علي عن ألوان العديد من الأندية المصرية خلال مشواره الكروي أبرزها، الزمالك والمصري البورسعيدي، وطلائع الجيش، وبتروجيت، ووادي دجلة وتليفونات بني سويف، وسموحة.

وكان نادي بتروجيت آخر محطاته الكروية، قبل أن يبتعد عن المستطيل الأخضر بسبب ظروف مرضه.