رياضة | نادي الزمالك ينعي لاعبه السابق علاء علي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الزمالك ينعي لاعبه السابق علاء علي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بنعي اللاعب علاء علي نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق في بيان رسمي والذي وافته المنية.

ونشر نادي الزمالك نعي عبر موقعة الرسمى "الفيسبوك" وقال : "رحم الله اللاعب وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

نوفى علاء على نجم الزمالك السابق عن عمر 31 عاما بعد صراع مع المرض، وكان قد بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول ورحل عن القلعة البيضاء عام 2012.

وانتقل بعد ذلك إلى تليفونات بنى سويف ومن بعده إلى سموحة،وانتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ووادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى بسبب مرضه.

ولعب علاء على طوال مسيرته 172 مباراة مقسمة إلى 158 بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال، استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، وحصل خلال تلك المبارايات على 23 بطاقة صفراء ، وتعرض للطرد مرة واحدة .