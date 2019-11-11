رياضة | كابيلو يفتح النار علي كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابيلو يفتح النار علي كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع المدير الفنى القدير فابيو كابيلو عن قرار ماوريسيو ساري المدرب الإيطالى لفريق يوفنتوس الإيطالى، بعد الأزمة التى حدثت بينه وبين الأسطورة البرتغاليه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، خلال مباراة اليوفي وميلان في قمة الدوري الإيطالي.

وكان ماوريسيو ساري قام بتغيير رونالدو خلال الشوط الثانى وتحديدا في الدقيقة 55 من زمن المباراة ونزل بدلا منه الأرجنتيني باولو ديبالا، ليخرج رونالدو لغرفة خلع الملابس مباشرة دون الجلوس علي دكة البدلاء مبدياً إعتراضه علي التغيير خلال اللقاء.

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وتحدث فابيو كابيلو لصحيفة "آس" حول مافعله رونالدو، قائلاً :" كان قرار تفغيير رونالدو صحيح وفي محله، وكان قرار تغييره قرار قوى من مدرب يملك شخصية".

وتابع :" رونالدو لم يجلس على مقاعد البدلاء وقال كلمات سيئة لسارى مدربه ، وهذا لا يعطى صورة جيدة لكريستيانو، فيجب أن تكون بطلا أيضا فى مثل هذه الأوقات، فرونالدو لم يقوم بأى مرواغة منذ 3 سنوات، وأنا أتذكره عندما كان يفعل ذلك، والآن ديبالا ودوجلاس كوستا هما من يقومان بذلك من يوفنتوس ".

ويذكر أن باولو ديبالا الذى دخل الملعب بديلا لرونالدو هو من سجل هدف فوز يوفنتوس بالمباراة علي حساب ميلان بهدف من تسديدة في الدقيقة 77 من زمن المباراة، ليصعد يوفنتوس لصدارة الكالتشيو برصيد 32 نقطة ويأتى خلفه انتر ميلان برصيد 31 نقطة.