رياضة | مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب مرض علاء علي نجم نادي الزمالك السابق بعد صراع طويل معه في وفاته والتي أثارت حالة من الحزن خاصة أنه في مرحلة الشباب فعمره 31 عامًا.

وعانى علاء علي خلال الفترة الماضية من ورم خبيث على المخ تسبب في وفاته اليوم وهو ما أثار في القلوب سوادًا لدى جميع الرياضيين.

ولعب علاء علي لـ7 أندية في الدوري المصري الزمالك وسموحة وطلائع الجيش وبتروجت ووادي دجلة وتليفونات بني سويف والمصري البورسعيدي.

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وولد لاعب الزمالك السابق في 28 يناير 1988 وكان آخر ظهور له في برنامج "الماتش" مع هاني حتحوت من خلال قناة صدى البلد في شهر ديسمبر الماضي.





مسيرة علاء علي

قبل مرض علاء علي بدأت مسيرته في نادي الزمالك خلال موسم 2008 – 2009 واكتشفه حسام حسن وقتها مع حازم إمام وأحمد عبدالرءوف واحتلوا المركز الثالث في نهاية الموسم لكنه رغم أنهم كانوا المركز الـ14 في بدايته.

بعد خسارة الدوري في عام 2011 انتقل نجم الزمالك السابق إلى فريق تليفونات بنى سويف وقدمًا أداء مميزا قبل إلغاء النشاط الكروي هناك لينتقل إلى سموحة مع حمادة صدقي وقدم موسمًا خياليًا وصل بالفريق إلى الدورة الرباعية وخسر اللقب بفارق هدف اعتباري لصالح القلعة البيضاء.

وجاءت محطة طلائع طلائع الجيش الذى لعب له لكنه لم يظهر بنفس القوة التى ظهر بها مع سموحة ومنه إلى وادي دجلة ثم المصري البورسعيدي وفيه توهج مجددًا مع حسام حسن ثم وصل الحال إلى محطته الأخيرة في فريق بتروجت قبل أن يداهمه المرض ويصبح بلا ناد حتى توفاه الله.

وشارك نجم بتروجت السابق في 175 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 20 هدفًا وأرسل 18 تمريرة حاسمة وأجاد في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر خلال مسيرته وكان يجيد التسديدات القوية في الاختراق من الداخل.