رياضة | علاء علي.. محطات مضيئة في حياة نجم أخذه الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء علي.. محطات مضيئة في حياة نجم أخذه الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى إلى رحمة الله لاعب نادي الزمالك وبتروجيت السابق علاء علي عن عمر 31 عام ، وعانى من المرض منذ فترة، حتى وافته المنية.

-محطات مضئية في حياة علاء علي

لعب علاء 3 مواسم مع الفريق الأول بالزمالك قبل أن ينتقل لتليفونات بني سويف في عام 2012 ، ثم انتقل إلى سموحة ، وبعد ذلك إلى فريق طلائع الجيش ، ومر على وادي دجلة وبعد ذلك انتقل إلى فريق المصري البورسعيدي وفي الأخير ، انتقل علاء علي الموسم الماضي لبتروجيت ليخوض معهم الموسم، قبل أن يصبح لاعبا حرًا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه.

وشارك علي أساسيا في المباريات الأربع الأخيرة لبتروجيت في الدوري وسجل هدف الفوز في شباك إنبي ، وشارك مع المصري في 11 مباراة بالدوري في موسم 2016.