رياضة | إقالة تامر عبد الحميد بعد فضيحة الناشئين في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة تامر عبد الحميد بعد فضيحة الناشئين في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس نادي الزمالك على إقالة تامر عبد الحميد من منصبه كمدير فني بقطاع الناشئين وخصم نصف الراتب الشهري لسيد حنفي المدير الفني لفريق 2004 بعد خناقة الناشئين في القلعة البيضاء.

وشهد قطاع ناشئي الزمالك خناقة بين تامر عبد الحميد المدير الفني للقطاع بالاعتداء على سيد حنفي المدير الفني لفريق مواليد 2004، عقب فوز الفريق الأبيض على مصر المقاصة بثنائية نظيفة.

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ورفض مدرب أشبال الزمالك تدخل عبدالحميد في الاختصاصات الفنية ثم تطورت الأمور إلى تامر عبد الحميد لفظيًا مع مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز عقب الواقعة.